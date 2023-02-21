Рогулина Евдокия Ануфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогулина Евдокия Ануфриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

29.12.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1927

Дочь: Тупицына Нина Ильинична

Отец ребёнка: Рогулин Илья Максимович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Цветкова Мария Ильинична

Отец ребёнка: Рогулин Илья Максимович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогулин Илья Максимович

Смерть
29.12.1957
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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