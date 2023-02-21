Рогулина Евдокия Ануфриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти29.12.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1927
Дочь: Тупицына Нина Ильинична
Отец ребёнка: Рогулин Илья Максимович
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Цветкова Мария Ильинична
Отец ребёнка: Рогулин Илья Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.12.1957