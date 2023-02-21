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Рогулин Илья Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.11.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1927

Дочь: Тупицына Нина Ильинична

Мать ребёнка: Рогулина Евдокия Ануфриевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Цветкова Мария Ильинична

Мать ребёнка: Рогулина Евдокия Ануфриевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогулина Евдокия Ануфриевна

Смерть
12.11.1957
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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