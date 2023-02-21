Рогулин Илья Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.11.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1927
Дочь: Тупицына Нина Ильинична
Мать ребёнка: Рогулина Евдокия Ануфриевна
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Цветкова Мария Ильинична
Мать ребёнка: Рогулина Евдокия Ануфриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.11.1957