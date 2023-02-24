Вороненко Иван Гаврилович
Место рожденияс.Кряжевое, Лиманский район, Россия
Дата рождения12.04.1907
Дата смерти12.10.1944
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1907
Отец: Вороненко Гаврила
Мать: Вороненко Мария
с.Кряжевое, Лиманский район, Россия
Рождение ребёнка
11.09.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вороненко Владимир Иванович
Мать ребёнка: Вороненко Надежда Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Вороненко Надежда Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вороненко Александр Иванович
Мать ребёнка: Вороненко Надежда Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.10.1944
Скуодас , Литва
Причина смерти: Убит в бою
Похороны
Неизвестно
Литва , Скуодас , восточное предместье, братская могила