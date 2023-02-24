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Вороненко Иван Гаврилович

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Место рождения

с.Кряжевое, Лиманский район, Россия

Дата рождения

12.04.1907

Дата смерти

12.10.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1907

Отец: Вороненко Гаврила

Мать: Вороненко Мария

с.Кряжевое, Лиманский район, Россия
Рождение ребёнка
11.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вороненко Надежда Трофимовна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вороненко Надежда Трофимовна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вороненко Владимир Иванович

Мать ребёнка: Вороненко Надежда Трофимовна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Вороненко Надежда Трофимовна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вороненко Александр Иванович

Мать ребёнка: Вороненко Надежда Трофимовна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вороненко Надежда Трофимовна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вороненко Надежда Трофимовна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вороненко Надежда Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.10.1944
Скуодас , Литва
Причина смерти: Убит в бою
Похороны
Неизвестно
Литва , Скуодас , восточное предместье, братская могила
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