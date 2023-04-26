Вороненко (Ефременко) Надежда Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1908
Дата смерти28.02.1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1908
Отец: Ефременко Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вороненко Владимир Иванович
Отец ребёнка: Вороненко Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева (Вороненко) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Вороненко Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вороненко Александр Иванович
Отец ребёнка: Вороненко Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1940
Смерть
28.02.1975