Вороненко (Ефременко) Надежда Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вороненко (Ефременко) Надежда Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1908

Дата смерти

28.02.1975

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1908

Отец: Ефременко Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вороненко Владимир Иванович

Отец ребёнка: Вороненко Иван Гаврилович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева (Вороненко) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Вороненко Иван Гаврилович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вороненко Александр Иванович

Отец ребёнка: Вороненко Иван Гаврилович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вороненко Иван Гаврилович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вороненко Иван Гаврилович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вороненко Иван Гаврилович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вороненко Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
11.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вороненко Иван Гаврилович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
28.02.1975

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