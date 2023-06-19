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Стерлядкин Иван Семёнович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Стерлядкин Семён Петрович

Мать: Стерлядкина Авдотья Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область