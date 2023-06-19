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Стерлядкин Иван Семёнович
Стерлядкин Иван Семёнович
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
1768
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Стерлядкин Семён Петрович
1740 г.р.
Мать
Стерлядкина Авдотья Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец:
Стерлядкин Семён Петрович
Мать:
Стерлядкина Авдотья Алексеевна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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