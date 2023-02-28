Бацева (Каган) Раиса Моисеевна
Место рождения
Дата рождения22.10.1927
Дата смерти11.04.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1962
Дочь: Васильева Эльвира Яковлевна
Отец ребёнка: Бацев Яков Иванович
Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
Смерть
11.04.1992
Черняховск, Черняховский, Калининградская область