Бацева (Каган) Раиса Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бацева (Каган) Раиса Моисеевна

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Место рождения

Клинцы, город Клинцы, Брянская область

Дата рождения

22.10.1927

Дата смерти

11.04.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Клинцы, город Клинцы, Брянская область
Рождение ребёнка
21.07.1962

Дочь: Васильева Эльвира Яковлевна

Отец ребёнка: Бацев Яков Иванович

Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
Смерть
11.04.1992
Черняховск, Черняховский, Калининградская область
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