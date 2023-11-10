Марья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Иванова

Марья Иванова

Место рождения

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.05.1745 ст.

Муж: Павел Федотов

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.04.1749 ст.

Сын: Семён Павлов

Отец ребёнка: Павел Федотов

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.12.1755 ст.

Сын: Лукьян Павлов

Отец ребёнка: Павел Федотов

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.01.1757 ст.

Дочь: Татьяна Павлова

Отец ребёнка: Павел Федотов

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close