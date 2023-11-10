Марья Иванова
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.05.1745 ст.
Муж: Павел Федотов
Рождение ребёнка
17.04.1749 ст.
Сын: Семён Павлов
Отец ребёнка: Павел Федотов
Рождение ребёнка
17.12.1755 ст.
Сын: Лукьян Павлов
Отец ребёнка: Павел Федотов
Рождение ребёнка
21.01.1757 ст.
Дочь: Татьяна Павлова
Отец ребёнка: Павел Федотов
Смерть
Неизвестно