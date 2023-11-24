Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1708
Дата смертиПосле 1729
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1724
Дочь: Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Иванович
Рождение ребёнка
До 1724
Сын: Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Бракосочетание
До 1724
Муж: Иван Иванович
Смерть
После 1729