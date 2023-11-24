Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Федоровна

Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1708

Дата смерти

После 1729

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1708 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1724

Дочь: Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1724

Сын: Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1724

Муж: Иван Иванович

Смерть
После 1729
Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close