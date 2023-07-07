Шевырева Анисья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевырева Анисья Григорьевна

Шевырева Анисья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Марфа Ильинична

Отец ребёнка: Шевырев Илья Прохоров

Рождение ребёнка
11.02.1914

Дочь: Матрона Ильинична

Отец ребёнка: Шевырев Илья Прохоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевырев Илья Прохоров

Смерть
Неизвестно