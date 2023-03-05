Дудкин Степан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудкин Степан Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1923

Отец: Дудкин Василий

Мать: Дудкина Ульяна

Рождение ребёнка
26.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дудкина Софья Семеновна

Беспалово, Саргатский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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