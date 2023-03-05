Дудкин Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1923
Отец: Дудкин Василий
Мать: Дудкина Ульяна
Рождение ребёнка
26.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дудкина Софья Семеновна
Беспалово, Саргатский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно