Клепцова (Комарова) Алевтина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1929
Дочь: Алексеева Галина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно