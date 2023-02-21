Клепцова (Комарова) Алевтина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлепцова (Комарова) Алевтина Сергеевна

Клепцова (Комарова) Алевтина Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1929

Дочь: Алексеева Галина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close