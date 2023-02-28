Кривошеев Михаил Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеев Михаил Юрьевич

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Место рождения

Норильск, город Норильск, Красноярский край

Дата рождения

02.05.1979

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1979

Отец: Кривошеев Юрий Анатольевич

Мать: Кривошеева Наталия Юрьевна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
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