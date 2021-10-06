Кривошеев Юрий Анатольевич
Место рождения
Дата рождения05.09.1950
Дата смерти06.10.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1972
Дочь: Маркова Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1974
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1979
Мать ребёнка: Кривошеева Наталия Юрьевна
Рождение ребёнка
07.03.1986
Сын: Кривошеев Константин Юрьевич
Мать ребёнка: Кривошеева Наталия Юрьевна
Смерть
06.10.2021
Коломна, Коломенский, Московская область