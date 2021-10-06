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Кривошеев Юрий Анатольевич

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Место рождения

Долинск, Долинский, Сахалинская область

Дата рождения

05.09.1950

Дата смерти

06.10.2021

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Долинск, Долинский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
12.09.1972

Дочь: Маркова Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1974

Сын: Кривошеев Павел Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.05.1979

Сын: Кривошеев Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: Кривошеева Наталия Юрьевна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.03.1986

Сын: Кривошеев Константин Юрьевич

Мать ребёнка: Кривошеева Наталия Юрьевна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Смерть
06.10.2021
Коломна, Коломенский, Московская область
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