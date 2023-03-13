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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1702 г.р.

Дети

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Еринъ Степанъ

Отец ребёнка: Еринъ Яковъ

Чесноковка, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1756

Сын: Еринъ Афонасей

Отец ребёнка: Еринъ Яковъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еринъ Яковъ