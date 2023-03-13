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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Еринъ Степанъ
Отец ребёнка: Еринъ Яковъ
Чесноковка, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1756
Сын: Еринъ Афонасей
Отец ребёнка: Еринъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еринъ Яковъ