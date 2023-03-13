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Еринъ Афонасей
Еринъ Афонасей
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1756
Пол
Мужской
Отец
Еринъ Яковъ
1702 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец:
Еринъ Яковъ
Мать:
?
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