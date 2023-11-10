Сахиб(п)гирей Ахтямов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахиб(п)гирей Ахтямов

Место рождения

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Ахтям Абдулнасыров

Мать: Гульбика Гумерова

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Сын: Мухаметьзариф Сахибгареев

Мать ребёнка: Шамсубанат

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Фахриниса Сахибгареева

Мать ребёнка: Шамсубанат

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Сын: Салимгарей Сахибгареев

Мать ребёнка: Шамсубанат

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Сын: Якупъ Сахибгареев

Мать ребёнка: Фархизиганъ Баязитова

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Ахметьгарей Сахибгареев

Мать ребёнка: Фархизиганъ Баязитова

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Нания Сахибгареева

Мать ребёнка: Фархизиганъ Баязитова

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фархизиганъ Баязитова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамсубанат

Смерть
Неизвестно
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