Сахиб(п)гирей Ахтямов
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Ахтям Абдулнасыров
Мать: Гульбика Гумерова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Мухаметьзариф Сахибгареев
Мать ребёнка: Шамсубанат
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Фахриниса Сахибгареева
Мать ребёнка: Шамсубанат
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Шамсубанат
Рождение ребёнка
1852
Сын: Якупъ Сахибгареев
Мать ребёнка: Фархизиганъ Баязитова
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Фархизиганъ Баязитова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Нания Сахибгареева
Мать ребёнка: Фархизиганъ Баязитова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фархизиганъ Баязитова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шамсубанат
Смерть
Неизвестно