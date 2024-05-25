Мельник Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809
Сын: Мельник Силивестр Васильевич
Отец ребёнка: Мельник Василий Антонович
Рождение ребёнка
13.12.1811
Дочь: Мельник Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Мельник Василий Антонович
ЦДIАК 127-1012-1012 Л.427 об.
Место жительства
1816
ДАКО 280-2-348 Л.216. РС 1811 Сошанское
Рождение ребёнка
23.01.1823 ст.
Дочь: Мельник Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Мельник Василий Антонович
ЦДІАК 127-1012-1583. Л.429 об.
Рождение ребёнка
08.03.1830 ст.
Сын: Мельник Кондратий Васильевич
Отец ребёнка: Мельник Василий Антонович
ЦДІАК 127-1012-1641а. Л.699 об.
Смерть
Неизвестно