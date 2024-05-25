Мельник Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельник Домна

Мельник Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельник Василий Антонович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Мельник Силивестр Васильевич

Отец ребёнка: Мельник Василий Антонович

Рождение ребёнка
13.12.1811

Дочь: Мельник Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Мельник Василий Антонович

Сошанское, Вінницька область
ЦДIАК 127-1012-1012 Л.427 об.
Место жительства
1816
Сошанское, Вінницька область
ДАКО 280-2-348 Л.216. РС 1811 Сошанское
Рождение ребёнка
23.01.1823 ст.

Дочь: Мельник Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Мельник Василий Антонович

Сошанское, Вінницька область
ЦДІАК 127-1012-1583. Л.429 об.
Рождение ребёнка
08.03.1830 ст.

Сын: Мельник Кондратий Васильевич

Отец ребёнка: Мельник Василий Антонович

Сошанское, Вінницька область
ЦДІАК 127-1012-1641а. Л.699 об.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.