Кондрашова Анисья Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Анисья Прохоровна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Около 1781

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1736 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1759

Муж: Кондрашов Илья Петрович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Кондрашов Минай Ильич

Отец ребёнка: Кондрашов Илья Петрович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Кондрашова Матрёна Ильинична

Отец ребёнка: Кондрашов Илья Петрович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Кондрашова Мария Ильинична

Отец ребёнка: Кондрашов Илья Петрович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Кондрашов Иван Ильич

Отец ребёнка: Кондрашов Илья Петрович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Около 1781
Тула, город Тула, Тульская область
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