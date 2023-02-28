Кондрашова Анисья Прохоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиОколо 1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1759
Рождение ребёнка
Около 1759
Отец ребёнка: Кондрашов Илья Петрович
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Кондрашова Матрёна Ильинична
Отец ребёнка: Кондрашов Илья Петрович
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Кондрашова Мария Ильинична
Отец ребёнка: Кондрашов Илья Петрович
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Кондрашов Иван Ильич
Отец ребёнка: Кондрашов Илья Петрович
Смерть
Около 1781