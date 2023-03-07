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Кондрашов Илья Петрович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Около 1775

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Кондрашов Пётр Иванович

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Кондрашов Минай Ильич

Мать ребёнка: Кондрашова Анисья Прохоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1759

Жена: Кондрашова Анисья Прохоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Кондрашова Матрёна Ильинична

Мать ребёнка: Кондрашова Анисья Прохоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Кондрашова Мария Ильинична

Мать ребёнка: Кондрашова Анисья Прохоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Кондрашов Иван Ильич

Мать ребёнка: Кондрашова Анисья Прохоровна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Около 1775
Тула, город Тула, Тульская область
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