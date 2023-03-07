Кондрашов Илья Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиОколо 1775
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Кондрашов Пётр Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1759
Мать ребёнка: Кондрашова Анисья Прохоровна
Бракосочетание
До 1759
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Кондрашова Матрёна Ильинична
Мать ребёнка: Кондрашова Анисья Прохоровна
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Кондрашова Мария Ильинична
Мать ребёнка: Кондрашова Анисья Прохоровна
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Кондрашов Иван Ильич
Мать ребёнка: Кондрашова Анисья Прохоровна
Смерть
Около 1775