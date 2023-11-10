Банков Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения05.11.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1978
Рождение ребёнка
26.08.2005
Дочь: Банкова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Банкова Ольга Валерьевна
Рождение ребёнка
14.11.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Банкова Ольга Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Банкова Ольга Валерьевна
Место жительства
Неизвестно