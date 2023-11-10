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Исленьев Владимир Михайлович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1786

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
(или 1783)
Военная служба
1812
Участник Отечественной войны 1812 года и заграничныхпоходов 1813-1814 годов
Военная служба
08.05.1813
Капитан Павловского гренадерского полка, в бою у города Бауцена во время штыковых свалок подавал пример солдатам своей отменной храбростью, мужеством и распорядительностью, награжден золотой саблей «З... Показать все
Место жительства
1815
Москва, город федерального значения Москва
Помолвлен с Натальей Александровной Алябьевой, дочерью действительного статского советника и сенатора Александра Васильевича Алябьева
Место жительства
20.05.1816
Рязанцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область
После смерти отца унаследовал родовое имение село Троицкое-Рязанцы, которым Исленьевы владели с 1646 года, и соседнюю деревню Ескино Богородского уезда (36 дворовых, 25 душ крестьян)
Военная служба
1816
Москва, город федерального значения Москва
Вышел в отставку в чине подполковника Лейб-гвардии Конного полка с мундиром
Работа или профессия
1817
Москва, город федерального значения Москва
Служил инспектором в Конcтантиновском училище при Московской Межевой Канцелярии, директором которой был Александр Васильевич Алябьев
Бракосочетание
Около 1818

Жена: Исленьева Наталья Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1819

Сын: Исленьев Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Исленьева Наталья Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около ?.02.1820

Сын: Исленьев Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Исленьева Наталья Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Около ?.10.1820
Рязанцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Ушёл в отставку и поселился для хозяйственной и семейной жизни в Троицком-Рязанцах
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Исленьева Софья Владимировна

Мать ребёнка: Исленьева Наталья Александровна

Рязанцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Савостьянова Мария Владимировна

Мать ребёнка: Исленьева Наталья Александровна

Рязанцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Исленьев Василий Владимирович

Мать ребёнка: Исленьева Наталья Александровна

Рязанцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Место жительства
С 1835 по 1840
Рязанцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Композитор Александр Александрович Алябьев часто и подолгу останавливался у сестры Натальи в Троицком-Рязанцах
Место жительства
1837
Ескино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Передал все права на владение деревней Ескино своей супруге Наталье. При ней в этой довольно крупной по тем временам владельческой деревне проживало 86 крепостных крестьян
Место жительства
20.08.1840
Рязанцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Был поручителем на венчании у Екатерины Александровны Римской-Корсаковой (Офросимовой), невесты Александра Александровича Алябьева
Место жительства
Неизвестно
Рязанцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
1852
Рязанцы, Щёлковский муниципальный район, Московская область
(в других источниках: после 1840 или до 1852)
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