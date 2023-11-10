Исленьев Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
(или 1783)
Военная служба
1812
Участник Отечественной войны 1812 года и заграничныхпоходов 1813-1814 годов
Военная служба
08.05.1813
Капитан Павловского гренадерского полка, в бою у города Бауцена во время штыковых свалок подавал пример солдатам своей отменной храбростью, мужеством и распорядительностью, награжден золотой саблей «З... Показать все
Место жительства
1815
Помолвлен с Натальей Александровной Алябьевой, дочерью действительного статского советника и сенатора Александра Васильевича Алябьева
Место жительства
20.05.1816
После смерти отца унаследовал родовое имение село Троицкое-Рязанцы, которым Исленьевы владели с 1646 года, и соседнюю деревню Ескино Богородского уезда (36 дворовых, 25 душ крестьян)
Военная служба
1816
Вышел в отставку в чине подполковника Лейб-гвардии Конного полка с мундиром
Работа или профессия
1817
Служил инспектором в Конcтантиновском училище при Московской Межевой Канцелярии, директором которой был Александр Васильевич Алябьев
Бракосочетание
Около 1818
Рождение ребёнка
1819
Сын: Исленьев Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Исленьева Наталья Александровна
Рождение ребёнка
Около ?.02.1820
Сын: Исленьев Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Исленьева Наталья Александровна
Место жительства
Около ?.10.1820
Ушёл в отставку и поселился для хозяйственной и семейной жизни в Троицком-Рязанцах
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Исленьева Софья Владимировна
Мать ребёнка: Исленьева Наталья Александровна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Савостьянова Мария Владимировна
Мать ребёнка: Исленьева Наталья Александровна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Исленьев Василий Владимирович
Мать ребёнка: Исленьева Наталья Александровна
Место жительства
С 1835 по 1840
Композитор Александр Александрович Алябьев часто и подолгу останавливался у сестры Натальи в Троицком-Рязанцах
Место жительства
1837
Ескино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Передал все права на владение деревней Ескино своей супруге Наталье. При ней в этой довольно крупной по тем временам владельческой деревне проживало 86 крепостных крестьян
Место жительства
20.08.1840
Был поручителем на венчании у Екатерины Александровны Римской-Корсаковой (Офросимовой), невесты Александра Александровича Алябьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1852
(в других источниках: после 1840 или до 1852)