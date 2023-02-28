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Шинин Степан Илларионович

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Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шинин Илларион

Мать: ?

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.06.1868

Сын: Шинин Тимофей Степанович

Мать ребёнка: Шинина Наталья Васильевна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Медвежова Матрена Шинина

Мать ребёнка: Шинина Наталья Васильевна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.04.1883

Дочь: Сарбаева Елизавета Шинина

Мать ребёнка: Шинина Наталья Васильевна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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