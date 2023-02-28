Шинин Степан Илларионович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шинин Илларион
Мать: ?
Рождение ребёнка
09.06.1868
Мать ребёнка: Шинина Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Медвежова Матрена Шинина
Мать ребёнка: Шинина Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
10.04.1883
Дочь: Сарбаева Елизавета Шинина
Мать ребёнка: Шинина Наталья Васильевна
Смерть
Неизвестно