Шинин Илларион
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1832
Сын: Шинин Андрей Илларионович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1834
Сын: Шинин Алексей Илларионович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шинин Степан Илларионович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно