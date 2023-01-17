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Шинин Илларион

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Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Шинин Иван Илларионович

Мать ребёнка: ?

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Шинин Андрей Илларионович

Мать ребёнка: ?

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Шинин Алексей Илларионович

Мать ребёнка: ?

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шинин Федор Илларионович

Мать ребёнка: ?

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шинин Степан Илларионович

Мать ребёнка: ?

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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