Шинина Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинина Наталья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1868

Сын: Шинин Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Шинин Степан Илларионович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Медвежова Матрена Шинина

Отец ребёнка: Шинин Степан Илларионович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.04.1883

Дочь: Сарбаева Елизавета Шинина

Отец ребёнка: Шинин Степан Илларионович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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