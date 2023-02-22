Пищулин Осип Трифонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Пищулин Трифон Васильев
Мать: ?
Бракосочетание
20.10.1841
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Пищулина Прасковья Григорьева
Рождение ребёнка
17.04.1843
Сын: Пищулин Иван Осипов
Мать ребёнка: Пищулина Прасковья Григорьева
Рождение ребёнка
01.03.1847
Дочь: Дарья Осиповна
Мать ребёнка: Пищулина Прасковья Григорьева
Бракосочетание
11.02.1848
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно