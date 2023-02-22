Пищулин Осип Трифонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПищулин Осип Трифонов

Пищулин Осип Трифонов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Пищулин Трифон Васильев

Мать: ?

Бракосочетание
20.10.1841

Жена: Пищулина Прасковья Григорьева

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
1842

Сын: Пищулин Пётр Осипович

Мать ребёнка: Пищулина Прасковья Григорьева

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.04.1843

Сын: Пищулин Иван Осипов

Мать ребёнка: Пищулина Прасковья Григорьева

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.03.1847

Дочь: Дарья Осиповна

Мать ребёнка: Пищулина Прасковья Григорьева

Бракосочетание
11.02.1848

Жена: Пищулина (емельянова По 1 Мужу) Елена Петрова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close