Шанченко Константин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
1948
Сын: Шанченко Василий Константинович
Мать ребёнка: Рогалева Ольга Григорьевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1950
Сын: Шанченко Геннадий Константинович
Мать ребёнка: Рогалева Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Шанченко Людмила Константиновна
Мать ребёнка: Рогалева Ольга Григорьевна
Смерть
2003