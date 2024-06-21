Шанченко Константин Васильевич 1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шанченко Константин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Шанченко Василий Пантелеймонович

Мать: Шанченко Феодора Степановна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Шанченко Василий Константинович

Мать ребёнка: Рогалева Ольга Григорьевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Шанченко Геннадий Константинович

Мать ребёнка: Рогалева Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Шанченко Людмила Константиновна

Мать ребёнка: Рогалева Ольга Григорьевна

Смерть
2003

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