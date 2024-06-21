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Рогалева Ольга Григорьевна

Место рождения

Клепиково, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1922

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Рогалев Григорий Елисеевич

Мать: Чуракова Мария Ефимовна

Клепиково, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1948

Сын: Шанченко Василий Константинович

Отец ребёнка: Шанченко Константин Васильевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Шанченко Геннадий Константинович

Отец ребёнка: Шанченко Константин Васильевич

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Шанченко Людмила Константиновна

Отец ребёнка: Шанченко Константин Васильевич

Смерть
2016

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