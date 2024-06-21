Рогалева Ольга Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Рождение ребёнка
1948
Сын: Шанченко Василий Константинович
Отец ребёнка: Шанченко Константин Васильевич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1950
Сын: Шанченко Геннадий Константинович
Отец ребёнка: Шанченко Константин Васильевич
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Шанченко Людмила Константиновна
Отец ребёнка: Шанченко Константин Васильевич
Смерть
2016