Дреер (Сугак) Тамара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1953
Дата смерти16.02.1988
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1953
Отец: Сугак Николай Гаврилович
Мать: Сугак Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
19.01.1976
Дочь: Кирщина Галина Самуиловна
Отец ребёнка: Дреер Самуил Мойсеевич
Рождение ребёнка
28.09.1983
Отец ребёнка: Дреер Самуил Мойсеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.02.1988