Дреер (Сугак) Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дреер (Сугак) Тамара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1953

Дата смерти

16.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1953

Отец: Сугак Николай Гаврилович

Мать: Сугак Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
19.01.1976

Дочь: Кирщина Галина Самуиловна

Отец ребёнка: Дреер Самуил Мойсеевич

Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
28.09.1983

Сын: Сугак Эдуард Самуилович

Отец ребёнка: Дреер Самуил Мойсеевич

Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дреер Самуил Мойсеевич

Смерть
16.02.1988