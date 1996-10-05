Дреер Самуил Мойсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДреер Самуил Мойсеевич

Дреер Самуил Мойсеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1950

Дата смерти

05.10.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1950

Отец: Дреер Мойсей Янкелевич

Мать: Дреер Броня Семеновна

Рождение ребёнка
19.01.1976

Дочь: Кирщина Галина Самуиловна

Мать ребёнка: Дреер Тамара Николаевна

Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
28.09.1983

Сын: Сугак Эдуард Самуилович

Мать ребёнка: Дреер Тамара Николаевна

Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дреер Тамара Николаевна

Смерть
05.10.1996