Дреер Самуил Мойсеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1950
Дата смерти05.10.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1950
Отец: Дреер Мойсей Янкелевич
Мать: Дреер Броня Семеновна
Рождение ребёнка
19.01.1976
Дочь: Кирщина Галина Самуиловна
Мать ребёнка: Дреер Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
28.09.1983
Мать ребёнка: Дреер Тамара Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дреер Тамара Николаевна
Смерть
05.10.1996