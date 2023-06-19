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Некрасов Петр Леонович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

24.02.1800

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Некрасов Леон Павлов

Мать: Некрасова Федосья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.09.1780

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Некрасова Акилина Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Некрасов Николай Петров

Мать ребёнка: Некрасова Акилина Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.05.1783

Сын: Некрасов Алексей Петров

Мать ребёнка: Некрасова Акилина Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.11.1786

Дочь: Праскева Петрова

Мать ребёнка: Некрасова Акилина Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Некрасов Иван Петров

Мать ребёнка: Некрасова Акилина Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1791

Сын: Некрасов Василий Петров

Мать ребёнка: Некрасова Акилина Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.05.1793

Сын: Некрасов Николай Петров

Мать ребёнка: Некрасова Акилина Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.05.1799

Сын: Некрасов Михаил Петров

Мать ребёнка: Некрасова Акилина Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Акилина Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
24.02.1800