Некрасов Петр Леонович
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смерти24.02.1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Некрасов Леон Павлов
Рождение ребёнка
09.09.1780
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Некрасова Акилина Иванова
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Некрасова Акилина Иванова
Рождение ребёнка
20.05.1783
Мать ребёнка: Некрасова Акилина Иванова
Рождение ребёнка
26.11.1786
Дочь: Праскева Петрова
Мать ребёнка: Некрасова Акилина Иванова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Некрасов Иван Петров
Мать ребёнка: Некрасова Акилина Иванова
Рождение ребёнка
01.01.1791
Мать ребёнка: Некрасова Акилина Иванова
Рождение ребёнка
20.05.1793
Мать ребёнка: Некрасова Акилина Иванова
Рождение ребёнка
23.05.1799
Мать ребёнка: Некрасова Акилина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.02.1800