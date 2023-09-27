Голицын Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1731
Дата смерти08.03.1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1731
Титул: князь.
Военная служба
Около 1753
Воинское звание: гвардии капитан-поручик.
Бракосочетание
29.07.1754
Рождение ребёнка
06.03.1769
Дочь: Талызина Мария Васильевна
Мать ребёнка: Татищева Мария Алексеевна
Титул: княжна.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.03.1797