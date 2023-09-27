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Голицын Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1731

Дата смерти

08.03.1797

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1731

Отец: Голицын Михаил Васильевич

Мать: Голицына Евдокия Михайловна

Титул: князь.
Военная служба
Около 1753
Воинское звание: гвардии капитан-поручик.
Бракосочетание
29.07.1754

Жена: Татищева Мария Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.03.1769

Дочь: Талызина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Татищева Мария Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: княжна.
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.03.1797
Москва, город федерального значения Москва
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