Подольный Григорий
Место рожденияСтародуб
Дата рождения07.12.1908
Дата смерти18.09.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1908
Отец: Подольный Абрам
Мать: Подольная Гутя
Стародуб
Рождение ребёнка
1933
Сын: Подольный Роман
Мать ребёнка: Мариам
Москва
Рождение ребёнка
25.05.1940
Сын: Томсон Александр
Мать ребёнка: О
Рождение ребёнка
31.10.1940
Дочь: Жигарновская Юлия
Мать ребёнка: Мариам
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: О
Смерть
18.09.1979
Москва