Подольный Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подольный Григорий

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Место рождения

Стародуб

Дата рождения

07.12.1908

Дата смерти

18.09.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1908

Отец: Подольный Абрам

Мать: Подольная Гутя

Стародуб
Рождение ребёнка
1933

Сын: Подольный Роман

Мать ребёнка: Мариам

Москва
Рождение ребёнка
25.05.1940

Сын: Томсон Александр

Мать ребёнка: О

Рождение ребёнка
31.10.1940

Дочь: Жигарновская Юлия

Мать ребёнка: Мариам

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: О

Смерть
18.09.1979
Москва
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