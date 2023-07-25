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Соловьёв Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соловьёв Василий

Мать: Соловьёва Мария Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьёва Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Соловьёва Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Павел Васильевич

Мать ребёнка: Соловьёва Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьёва Татьяна

Смерть
Неизвестно