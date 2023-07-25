Соловьёв Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соловьёв Василий
Мать: Соловьёва Мария Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьёва Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьёв Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Соловьёва Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьёв Павел Васильевич
Мать ребёнка: Соловьёва Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соловьёва Татьяна
Смерть
Неизвестно