Некрасов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения29.09.1825
Дата смертиДо 1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1825
Отец: Некрасов Иван Емельянович
Мать: Некрасова Анна Ивановна
Бракосочетание
20.01.1858
Жена: Некрасова Анисья Егорова
Рождение ребёнка
1859
Сын: Некрасов Николай Петрович
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Егорова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1896