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Некрасов Петр Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

29.09.1825

Дата смерти

До 1896

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1825

Отец: Некрасов Иван Емельянович

Мать: Некрасова Анна Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
20.01.1858

Жена: Некрасова Анисья Егорова

Рождение ребёнка
1859

Сын: Некрасов Николай Петрович

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1896