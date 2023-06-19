Некрасова (Посохина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Посохина) Анна Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.08.1824

Сын: Некрасов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Емельянович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.09.1825

Сын: Некрасов Петр Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Емельянович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.02.1827

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Емельянович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.08.1828

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Емельянович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.11.1829

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Емельянович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
31.03.1833

Сын: Некрасов Василий Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Емельянович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иван Емельянович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно