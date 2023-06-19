Некрасова (Посохина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1824
Отец ребёнка: Некрасов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
29.09.1825
Отец ребёнка: Некрасов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
19.02.1827
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
11.08.1828
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
18.11.1829
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
31.03.1833
Сын: Некрасов Василий Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно