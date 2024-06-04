Арапов (Баканов) Михаил Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арапова Дарья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: (Баканова) Прасковья Михайлова
Мать ребёнка: Баканова Настасья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: (Баканова) Матрена Михайлова
Мать ребёнка: Баканова Настасья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: (Баканова) Авдотья Михайлова
Мать ребёнка: Баканова Настасья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Арапов (Баканов) Василий Михайлов
Мать ребёнка: Баканова Настасья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Арапов (Баканов) Петр Михайлов
Мать ребёнка: Баканова Настасья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: (Баканова) Агриппина Михайлова
Мать ребёнка: Баканова Настасья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Арапов (Баканов) Аким Михайлов
Мать ребёнка: Баканова Настасья Васильева
Смерть
1831