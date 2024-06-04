Арапов (Баканов) Михаил Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арапов (Баканов) Михаил Петров

Место рождения

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Баканов Петр Герасимов

Мать: Баканова Агрофена Дмитриева

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арапова Дарья Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баканова Настасья Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: (Баканова) Прасковья Михайлова

Мать ребёнка: Баканова Настасья Васильева

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: (Баканова) Матрена Михайлова

Мать ребёнка: Баканова Настасья Васильева

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: (Баканова) Авдотья Михайлова

Мать ребёнка: Баканова Настасья Васильева

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Арапов (Баканов) Василий Михайлов

Мать ребёнка: Баканова Настасья Васильева

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Арапов (Баканов) Петр Михайлов

Мать ребёнка: Баканова Настасья Васильева

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: (Баканова) Агриппина Михайлова

Мать ребёнка: Баканова Настасья Васильева

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Арапов (Баканов) Аким Михайлов

Мать ребёнка: Баканова Настасья Васильева

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1831
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

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