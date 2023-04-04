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Жегестовська (Медведик) Гелена
Жегестовська (Медведик) Гелена
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.09.1924
Дата смерти
2013
Пол
Женский
Отец
Медведик Леон (Лев Лейб)
1894 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
30.09.1924
Отец:
Медведик Леон (Лев Лейб)
Мать:
?
Смерть
2013
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