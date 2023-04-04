Жегестовська (Медведик) Гелена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жегестовська (Медведик) Гелена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1924

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1924

Отец: Медведик Леон (Лев Лейб)

Мать: ?

Смерть
2013