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Загорулько Павел Иванович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

11.01.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1889 ст.

Отец: Загорулько Иван Дмитриевич

Мать: Загорулькина Парасковья Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-V9KL-S?i=597&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
12.01.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Восприемники: Иван Никитич Карпенко, Агафья Терентьевна Белокур
Смерть
Неизвестно
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