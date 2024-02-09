Загорулько Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения11.01.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1889 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-V9KL-S?i=597&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
12.01.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Восприемники: Иван Никитич Карпенко, Агафья Терентьевна Белокур
Смерть
Неизвестно