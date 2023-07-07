Старостина Александра Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1967
Сын: Старостин Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Старостин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галактионова Владимировна
Отец ребёнка: Старостин Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно