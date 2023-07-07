Старостина Александра Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старостина Александра Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1967

Сын: Старостин Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Старостин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галактионова Владимировна

Отец ребёнка: Старостин Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старостин Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно