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Евдокия Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

10.04.1840

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1800

Сын: Михаил Карпов

Отец ребёнка: Карп Алексеев

Бракосочетание
14.11.1807

Муж: Карп Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.10.1809

Дочь: Пелагия Карпова

Отец ребёнка: Карп Алексеев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Варвара Карпова

Отец ребёнка: Карп Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
10.04.1840
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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