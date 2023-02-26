Евдокия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти10.04.1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1800
Сын: Михаил Карпов
Отец ребёнка: Карп Алексеев
Бракосочетание
14.11.1807
Муж: Карп Алексеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.10.1809
Дочь: Пелагия Карпова
Отец ребёнка: Карп Алексеев
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Варвара Карпова
Отец ребёнка: Карп Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
10.04.1840