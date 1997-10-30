Гнетов - Гнет Иннокентий Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГнетов - Гнет Иннокентий Илларионович

Гнетов - Гнет Иннокентий Илларионович

Место рождения

Багантуй, Заларинский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

03.03.1923

Дата смерти

30.10.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1923

Отец: Гнетов - Гнет Илларион Иванович

Мать: Лопуцкая Мария Романовна

Багантуй, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.01.1946

Дочь: Гнетова Мария Иннокентьевна

Мать ребёнка: Передних-Передня Полина Матвеевна

Багантуй, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
16.07.1953

Сын: Гнетов Владимир Иннокентьевич

Мать ребёнка: Передних-Передня Полина Матвеевна

Багантуй, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.07.1957

Сын: Гнетов Петр Иннокентьевич

Мать ребёнка: Передних-Передня Полина Матвеевна

Багантуй, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.03.1959

Дочь: Гнетова Валентина Иннокентьевна

Мать ребёнка: Передних-Передня Полина Матвеевна

Багантуй, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
24.04.1963

Дочь: Гнетова Вера Иннокентьевна

Мать ребёнка: Передних-Передня Полина Матвеевна

Багантуй, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Передних-Передня Полина Матвеевна

Смерть
30.10.1997
Багантуй, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close