Гнетов - Гнет Иннокентий Илларионович
Место рождения
Дата рождения03.03.1923
Дата смерти30.10.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1923
Рождение ребёнка
05.01.1946
Дочь: Гнетова Мария Иннокентьевна
Мать ребёнка: Передних-Передня Полина Матвеевна
Рождение ребёнка
16.07.1953
Сын: Гнетов Владимир Иннокентьевич
Мать ребёнка: Передних-Передня Полина Матвеевна
Рождение ребёнка
21.07.1957
Сын: Гнетов Петр Иннокентьевич
Мать ребёнка: Передних-Передня Полина Матвеевна
Рождение ребёнка
13.03.1959
Дочь: Гнетова Валентина Иннокентьевна
Мать ребёнка: Передних-Передня Полина Матвеевна
Рождение ребёнка
24.04.1963
Дочь: Гнетова Вера Иннокентьевна
Мать ребёнка: Передних-Передня Полина Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.10.1997