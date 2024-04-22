Гнетова Вера Иннокентьевна
Место рождения
Дата рождения24.04.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1963
Рождение ребёнка
25.04.1983
Сын: Богданов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
30.07.1984
Сын: Богданов Константин Васильевич
Рождение ребёнка
04.08.1986
Дочь: Богданова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
27.05.1989
Дочь: Богданова Марина Васильевна
Рождение ребёнка
09.08.1991
Дочь: Богданова Любовь Васильевна