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Гнетова Вера Иннокентьевна

Место рождения

Багантуй, Заларинский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

24.04.1963

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1963

Отец: Гнетов - Гнет Иннокентий Илларионович

Мать: Передних-Передня Полина Матвеевна

Багантуй, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
25.04.1983

Сын: Богданов Александр Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.07.1984

Сын: Богданов Константин Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.08.1986

Дочь: Богданова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.05.1989

Дочь: Богданова Марина Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.08.1991

Дочь: Богданова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: не указан

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