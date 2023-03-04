Зеленина Матрона Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Зеленин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Зеленин Анфиноин Иванович
Отец ребёнка: Зеленин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Зеленин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Зеленин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Зеленин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Зеленин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858