Зеленина Матрона Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина Матрона Прокопьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Зеленин Савва Иванович

Отец ребёнка: Зеленин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Зеленин Анфиноин Иванович

Отец ребёнка: Зеленин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Зеленин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Зеленин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Зеленин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Зеленин Василий Иванович

Отец ребёнка: Зеленин Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленин Иван Иванович

Смерть
После 1858
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