Гаврила Тарасов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГаврила Тарасов

Гаврила Тарасов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1748

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарас Панфилов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Александр Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Григорий Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Татьяна Гаврилова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1748

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