Гаврила Тарасов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тарас Панфилов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Александр Гаврилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: Григорий Гаврилов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Татьяна Гаврилова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1748