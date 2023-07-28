Балакина (Горшенина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалакина (Горшенина) Прасковья

Балакина (Горшенина) Прасковья

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.10.1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1848

Отец: Горшенинъ Иванъ

Мать: Горшенина Агрофена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.11.1872

Муж: Балакинъ Емельянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1873

Сын: Балакинъ Иванъ

Отец ребёнка: Балакинъ Емельянъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1875

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Балакинъ Емельянъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1875

Сын: Балакинъ Николай

Отец ребёнка: Балакинъ Емельянъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Иевлева Ирина Емельянова

Отец ребёнка: Балакинъ Емельянъ

Рождение ребёнка
1882

Сын: Балакинъ Яковъ

Отец ребёнка: Балакинъ Емельянъ

Рождение ребёнка
24.12.1883

Дочь: Баушкина Анисья

Отец ребёнка: Балакинъ Емельянъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Балакинъ Емельянъ