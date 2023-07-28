Балакина (Горшенина) Прасковья
Место рождения
Дата рождения20.10.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1848
Отец: Горшенинъ Иванъ
Мать: Горшенина Агрофена
Бракосочетание
06.11.1872
Муж: Балакинъ Емельянъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1873
Сын: Балакинъ Иванъ
Отец ребёнка: Балакинъ Емельянъ
Рождение ребёнка
01.05.1875
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Балакинъ Емельянъ
Рождение ребёнка
01.05.1875
Сын: Балакинъ Николай
Отец ребёнка: Балакинъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Иевлева Ирина Емельянова
Отец ребёнка: Балакинъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1882
Сын: Балакинъ Яковъ
Отец ребёнка: Балакинъ Емельянъ
Рождение ребёнка
24.12.1883
Дочь: Баушкина Анисья
Отец ребёнка: Балакинъ Емельянъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Балакинъ Емельянъ