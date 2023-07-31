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Карепина Елена Юрьевна
Карепина Елена Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.09.1961
Пол
Женский
Отец
Карепин Юрий Васильевич
1927 г.р.
Мать
Карепина (Савенко) Валентина Фроловна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1961
Отец:
Карепин Юрий Васильевич
Мать:
Карепина Валентина Фроловна
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