Карепина (Савенко) Валентина Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карепина (Савенко) Валентина Фроловна

Место рождения

Должанск

Дата рождения

14.11.1933

Дата смерти

26.06.2021

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1955

Сын: Карепин Геннадий Юрьевич

Отец ребёнка: Карепин Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
19.04.1957

Сын: Карепин Евгений Юрьевич

Отец ребёнка: Карепин Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
04.09.1961

Дочь: Карепина Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Карепин Юрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карепин Юрий Васильевич

Смерть
26.06.2021
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