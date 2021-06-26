Карепина (Савенко) Валентина Фроловна
Место рождения
Дата рождения14.11.1933
Дата смерти26.06.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1955
Отец ребёнка: Карепин Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
19.04.1957
Отец ребёнка: Карепин Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
04.09.1961
Дочь: Карепина Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Карепин Юрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.2021