Образцова Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Марья Александровна
Отец ребёнка: Образцов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Образцов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Образцов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Вера Александровна
Отец ребёнка: Образцов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Капитолина Александровна
Отец ребёнка: Образцов Александр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно