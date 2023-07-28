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Образцова Анна Яковлевна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Марья Александровна

Отец ребёнка: Образцов Александр Андреевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Образцов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Образцов Александр Андреевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Вера Александровна

Отец ребёнка: Образцов Александр Андреевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Капитолина Александровна

Отец ребёнка: Образцов Александр Андреевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Образцов Александр Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно