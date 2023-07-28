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Кораблева Зинаида Александровна

Место рождения

Горцы, Шимский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

1925

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Кораблев Александр Кузьмич

Мать: Кораблева Елена Алексеевна

Горцы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1925
Горцы, Шимский муниципальный район, Новгородская область