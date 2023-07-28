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Кораблева Зинаида Александровна
Кораблева Зинаида Александровна
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Место рождения
Горцы
, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Дата рождения
1916
Дата смерти
1925
Пол
Женский
Отец
Кораблев Александр Кузьмич
1886 г.р.
Мать
Кораблева (Зимина) Елена Алексеевна
1888 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец:
Кораблев Александр Кузьмич
Мать:
Кораблева Елена Алексеевна
Горцы
, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1925
Горцы
, Шимский муниципальный район, Новгородская область
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