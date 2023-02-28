Ярославцева (Архипова) Варвара Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярославцева (Архипова) Варвара Герасимовна

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Место рождения

Березовка, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Вычислено 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Березовка, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
31.01.1914 ст.

Муж: Ярославцев Гавриил Евграфович

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Поручители: Григорий Иоаннов Ярославцев, Иван Тихонович Ярославцев, Анисим Никитич Ощепков, Павел Сергеевич Ярославцев. ГАНО, Ф, Д-156, оп. 1, д. № 3988
Смерть
Неизвестно
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